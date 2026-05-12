ВСУ нанесли удар по ж/д вокзалу в Брянской области

Вооруженные силы Украины ударили по железнодорожному вокзалу в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем канале в MAX.

По его словам, Украина атаковала с помощью БПЛА "Дартс" город Унеча Унечского района. В результате удара по вокзалу были ранены два сотрудника ОАО "РЖД".

"Мужчины доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь", – отметил Богомаз.

Он добавил, что на месте ЧП работают оперативные и экстренные службы.

Ранее в ходе отражения атаки 9 вражеских БПЛА были повреждены гражданские объекты в Оренбургской области. Помимо жилого дома в Оренбурге, повреждены расположенные рядом школа и детский сад. В обоих зданиях частично выбило стекла.

Строители уже приступили к восстановительным работам. На время ремонта школьников переведут на дистанционное обучение.