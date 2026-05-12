Лаос подарит России слонят по кличке Удача и Сахар

Фото: телеграм-канал "Посольство России в Лаосе"

Лаос по указу президента республики Тхонглуа Сисулита подарит России двух самок слонов по кличке Фовин ("Удача") и Намтан ("Сахар"). Об этом сообщило посольство РФ в стране в своем телеграм-канале.

"Посол России Сергей Жесткий и министр сельского хозяйства и окружающей среды ЛНДР (Линкхам) Дуангсаван совместно посетили карантинную площадку в пригороде Вьентьяна, где находятся два слоненка", – говорится в сообщении.

Как подчеркнули в дипмиссии, слон является одним из символов Лаоса. Он ассоциируется с силой, процветанием и традицией.

Ранее сообщалось, что в Московский зоопарк из Китая приедут золотые обезьяны. Вид обитает в горных лесах центрального Китая. От других приматов этих обезьян отличает оранжево-золотистая шерсть, бледно-голубая мордочка и курносый нос. Вид находится под угрозой исчезновения и занесен в Красную книгу.