12 мая, 16:33

Политика

РВСН провели успешный пуск новейшей ракеты "Сармат"

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Ракетные войска стратегического назначения провели успешный пуск новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Об этом Владимиру Путину доложил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

Пуск состоялся во вторник, 12 мая, в 11:15. Поставленная задача названа выполненной.

"По результатам испытаний подтверждена правильность заложенных конструкторских и технологических решений, а также реализуемость ракетным комплексом заданных характеристик", – доложил Каракаев.

Командующий РВСН также отметил, что по своим боевым возможностям "Сармат" превосходит своего предшественника – ракету "Воевода". Его главные преимущества – дальность полета, грузоподъемность, скорость подготовки к запуску, а также наличие средств противодействия, которые обеспечивают надежное преодоление как текущих, так и будущих систем противоракетной обороны (ПРО).

Кроме того, командующий РВСН доложил президенту, что первый ракетный полк с "Сарматом" будет поставлен на боевое дежурство до конца 2026 года в Ужурском соединении Красноярского края.

Развертывание ракеты значительно повысит боевые возможности наземной группировки стратегических ядерных сил по гарантированному поражению объектов и решению задач стратегического сдерживания, добавил генерал-полковник.

Путин, в свою очередь, пожелал дальнейших успехов командующему и поблагодарил за службу.

Ранее новый наземный дрон "Штурмовик" начали апробировать в зоне СВО. Его прообразом стал "Царь-танк" времен Первой мировой войны, а свое название он получил из-за того, что будет применяться штурмовыми отрядами. Изделие позволяет доставлять боеприпасы весом до 20 килограммов.

