Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 мая, 13:04

Происшествия

Жилой дом получил повреждения при отражении атаки БПЛА в Оренбурге

Фото: телеграм-канал Readovka

Жилой дом получил повреждения при отражении атаки БПЛА в Оренбурге. Об этом губернатор региона Евгений Солнцев сообщил в мессенджере MAX.

Он уточнил, что на место ЧП выехали оперативные службы. Информация о пострадавших выясняется.

Ранее украинские военные атаковали поселок Разумное в Белгородской области с помощью БПЛА. В результате пострадали пять человек, в том числе ребенок и трое сотрудников скорой помощи.

Глава региона Вячеслав Гладков заявил, что дрон нанес удар по коммерческому объекту, из-за чего были повреждены фасад и остекление.

До этого мужчина получил ранения в Петровсом районе Донецка из-за атаки дрона. Пострадавшего доставили в больницу. Еще один местный житель получил травмы после удара FPV-дронов по селу Борщово Погарского района Брянской области.

Владимир Путин назвал атаку Киева на Ростовскую область еще одним актом терроризма

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика