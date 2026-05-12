12 мая, 12:07

Российские космонавты выйдут в открытый космос 27 мая

Фото: пресс-служба ЦПК

Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев выйдут в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) 27 мая. Об этом сообщила пресс-служба "Роскосмоса".

Там рассказали, что специалистам предстоит установить на модуле "Звезда" радиотелескоп весом порядка 50 килограммов. Он позволит изучать солнечные вспышки и прогнозировать их.

Кроме того, один из космонавтов с помощью роборуки ERA перенесется на модуль "Наука", чтобы забрать кассету с подложками, на которых был сформирован слой полупроводника арсенида галлия, необходимого для электроники будущего.

Также с модуля "Поиск" будет возвращен уже третий контейнер эксперимента "Биориск". Ученые изучат семена и бактерии, которые провели почти 5 лет в космосе.

Ранее на МКС отправилась ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-34". Космический аппарат успешно стартовал с космодрома Байконур и примерно за 9 минут вывел "Прогресс" на околоземную орбиту.

Всего корабль совершил 33 витка вокруг Земли и в автоматическом режиме состыковался с модулем "Звезда" российского сегмента станции. Он доставил на борт станции свыше 2,5 тонны грузов.

Космонавт Кудь-Сверчков запечатлел космические явления с орбиты МКС

