Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 мая, 12:26

Общество
Главная / Новости /

Ученый Куэя назвал 19 мая решающей датой для понимания масштабов вспышки хантавируса

Названа решающая дата в определении распространения хантавируса

Фото: 123RF.com/dragoscondrea

Ключевой датой, которая покажет, вышел ли хантавирус за пределы круизного лайнера MV Hondius, может стать 19 мая. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на прогноз американского ученого Стивена Куэя.

По его словам, наибольшую тревогу вызывает длительный инкубационный период, которых может продолжаться вплоть до месяца. Куэй подсчитал, что у тех, кто подхватил вирус после контакта с вероятным нулевым пациентом, симптомы в среднем давали о себе знать через 22 дня. Если отталкиваться от этой цифры, новая волна случаев может проявиться к 19 мая.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус на пресс-конференции в Мадриде после переговоров с премьером Испании Педро Санчесом заявил, что речи о более масштабной вспышке пока не идет. Но следом добавил важную оговорку, что картина еще способна поменяться.

"Учитывая длительный инкубационный период вируса, вполне возможно, что в ближайшие недели число заболевших увеличится", – пояснил Гебрейесус.

Вспышка хантавируса была зафиксирована на MV Hondius в начале мая. Судно следовало из Аргентины в Кабо-Верде. На его борту находились около 150 человек, в основном граждане США, Великобритании, Испании и Нидерландов.

По данным ВОЗ, от хантавируса погибли три человека, один заболевший находится в больнице Йоханнесбурга в критическом состоянии.

По словам представителя Еврокомиссии Эвы Хрциновой, Евросоюз задействовал гражданскую оборону для безопасной эвакуации с лайнера. Однако риск хантавируса для европейцев оценивается как низкий. Аналогичные показатели сохраняются и для России, отметили в Роспотребнадзоре.

Пассажиров пораженного хантавирусом лайнера MV Hondius отправят на карантин

Читайте также


общество

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика