Ученый Куэя назвал 19 мая решающей датой для понимания масштабов вспышки хантавируса

Ключевой датой, которая покажет, вышел ли хантавирус за пределы круизного лайнера MV Hondius, может стать 19 мая. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на прогноз американского ученого Стивена Куэя.

По его словам, наибольшую тревогу вызывает длительный инкубационный период, которых может продолжаться вплоть до месяца. Куэй подсчитал, что у тех, кто подхватил вирус после контакта с вероятным нулевым пациентом, симптомы в среднем давали о себе знать через 22 дня. Если отталкиваться от этой цифры, новая волна случаев может проявиться к 19 мая.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус на пресс-конференции в Мадриде после переговоров с премьером Испании Педро Санчесом заявил, что речи о более масштабной вспышке пока не идет. Но следом добавил важную оговорку, что картина еще способна поменяться.

"Учитывая длительный инкубационный период вируса, вполне возможно, что в ближайшие недели число заболевших увеличится", – пояснил Гебрейесус.

Вспышка хантавируса была зафиксирована на MV Hondius в начале мая. Судно следовало из Аргентины в Кабо-Верде. На его борту находились около 150 человек, в основном граждане США, Великобритании, Испании и Нидерландов.

По данным ВОЗ, от хантавируса погибли три человека, один заболевший находится в больнице Йоханнесбурга в критическом состоянии.

По словам представителя Еврокомиссии Эвы Хрциновой, Евросоюз задействовал гражданскую оборону для безопасной эвакуации с лайнера. Однако риск хантавируса для европейцев оценивается как низкий. Аналогичные показатели сохраняются и для России, отметили в Роспотребнадзоре.

