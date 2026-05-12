CNN: Трамп рассматривает возобновление войны против Ирана

12 мая, 05:43

Политика
Трамп рассматривает возобновление войны против Ирана – СМИ

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп все ближе к решению о возобновлении полномасштабной военной операции против Ирана. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники в окружении американского лидера.

Отмечается, что причина такого решения – растущее нетерпение главы Белого дома. Трамп якобы разочарован отсутствием значительных уступок со стороны исламской республики. Затянувшееся противостояние, включая перекрытие Ормузского пролива, в администрации США склонны объяснять внутренними разногласиями среди иранского руководства.

При этом, по информации телеканала, в Белом доме сформировались две противоборствующие фракции. Сторонники силового подхода настаивают на агрессивных мерах, включая нанесение ударов для ослабления позиций Тегерана. Их оппоненты продолжают лоббировать продолжение дипломатического диалога.

Также в окружении Трампа хотели бы, чтобы Пакистан, выступающий связующим звеном в переговорах, более жестко и точно транслировал иранской стороне позицию США. В Белом доме существуют подозрения, что Исламабад зачастую представляет Вашингтону излишне оптимистичную картину готовности Ирана к компромиссам.

Несмотря на накаляющуюся обстановку, источники CNN полагают, что окончательное решение по иранскому вопросу вряд ли будет озвучено до запланированного на этой неделе визита президента Трампа в Китай.

Ранее США нанесли новые ракетные удары по иранским объектам на юге страны. При этом американские журналисты отмечали, что ракетные атаки по Ирану не означают возобновление конфликта. Сам Трамп пригрозил тогда новыми ударами, если Тегеран не согласится на сделку.

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Яндекс.Метрика