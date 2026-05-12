Самолет Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Амстердама

Самолет ирландской авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Варшавы в британский Лидс, был вынужден прервать полет и совершить экстренную посадку в амстердамском аэропорту Схипхол. Об этом сообщает портал Hart van Nederland.

Отмечается, что причиной стала некая "чрезвычайная ситуация на борту". После приземления к лайнеру незамедлительно стянули значительные силы экстренных служб.

Местные власти объявили о введении режима GRIP 1, который означает высший уровень координации между всеми оперативными подразделениями. Администрация воздушной гавани не давала комментариев о характере происшествия.

Ранее в аэропорту столицы Непала Катманду загорелся самолет Turkish Airlines, следовавший из Стамбула. Возгорание произошло в стойке шасси при посадке. Все находившиеся на борту пассажиры и экипаж были экстренно эвакуированы.