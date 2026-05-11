Трамп заявил, что обсудит с Си Цзиньпином вопрос дальнейших продаж оружия Тайваню

Фото: ТАСС/EPA/YONHAP

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе предстоящего визита в Китай обсудит с лидером КНР Си Цзиньпином вопрос дальнейших продаж Тайваню.

По его словам, Си Цзиньпин хотел бы, чтобы США перестали продавать Тайваню оружие, и что они "поговорят об этом".

"Думаю, он будет затрагивать Тайвань больше, чем я. Но считаю, что обсуждение будет немного об энергетике. И о прекрасной стране Иран", – передает его слова ТАСС.

Ранее в пресс-службе МИД КНР сообщили, что Трамп посетит Китай по приглашению Си Цзиньпина. Визит запланирован на период с 13 по 15 мая.

При этом глава Белого дома анонсировал поездку в Китай еще на апрель. По его словам, китайский лидер также планирует посетить США в 2026 году.

Президент США добавил, что отношения между Пекином и Вашингтоном сейчас находятся на очень хорошем уровне. Кроме того, он высоко оценил отношения между ним и Си Цзиньпином.

