11 мая, 19:00

В мире

ВОЗ подтвердила 9 случаев заражения хантавирусом из-за ситуации с MV Hondius

Фото: ТАСС/EPA/RAMON DE LA ROCHA

Девять случаев заражения хантавирусом Андес были подтверждены в связи с ситуацией с круизным лайнером MV Hondius. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу отдела эпидемиологии и аналитики в сфере реагирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Оливье ле Полена.

По его словам, семь из них выявили лабораторно. При этом три случая оказались с летальным исходом.

Вспышка хантавируса произошла на судне в начале мая. Оно следовало из Аргентины в Кабо-Верде. На борту находилось около 150 человек, в основном граждане США, Великобритании, Испании и Нидерландов.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что держат ситуацию на контроле. Кроме того, в России есть тест-системы на хантавирус.

Представитель Еврокомиссии Эва Хрцинова, в свою очередь, заявила, что Евросоюз активировал механизм гражданской обороны для координации и организации безопасной эвакуации с круизного лайнера. Однако степень опасности хантавируса для общественного здоровья в Европе оценивается как низкая.

Пассажиров пораженного хантавирусом лайнера MV Hondius отправят на карантин

