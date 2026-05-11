11 мая, 11:08

Происшествия

Трое детей пострадали в результате ДТП в Крыму

Фото: МАХ/"Полиция Крыма"

Трое несовершеннолетних пострадали в результате ДТП в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

По информации ведомства, инцидент произошел недалеко от села Геройское Сакского района. Водитель автомобиля Kia не смог справиться с управлением, съехал с полосы, после чего машина перевернулась.

Среди пострадавших – пассажиры Kia 2013, 2023 и 2026 года рождения. Всех их доставили в больницу.

Ранее пять человек пострадали в аварии с автобусом в Хабаровске. Водитель наехал на световую опору. Получивших травмы пассажиров госпитализировали.

До этого на дороге Курск-Льгов – Рыльск в Курской области столкнулись два автомобиля. Травмы получили шесть человек, в том числе трое детей. Всех доставили в медучреждение.

