Хантавирус подтвердился у эвакуированного с MV Hondius американца

Фото: Getty Images/Chris McGrat

У одного из 17 пассажиров США, эвакуированных с круизного лайнера MV Hondius, выявили заражение хантавирусом Андес. Об этом сообщила пресс-служба американского Минздрава.

Ведомство подчеркнуло, что в настоящее время 17 американцев направляются домой на самолете, который выделил Госдепартамент. При этом двух из них разместили в отсеках биологической изоляции.

"У одного пассажира в настоящее время наблюдаются легкие симптомы, а тест другого пассажира на ПЦР дал слабоположительный результат на вирус Андес", – говорится в сообщении.

Вспышка хантавируса была зафиксирована на MV Hondius в начале мая. Судно следовало из Аргентины в Кабо-Верде. На его борту находилось около 150 человек, в основном граждане США, Великобритании, Испании и Нидерландов.

По данным ВОЗ, от хантавируса погибли три человека, один заболевший находится в больнице Йоханнесбурга в критическом состоянии.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что держат ситуацию на контроле. Кроме того, в России есть тест-системы на хантавирус.

