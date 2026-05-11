11 мая, 01:27

Общество

В ВОЗ рекомендовали 42-дневный карантин эвакуированным с судна MV Hondius

Фото: ТАСС/EPA/Miguel Barreo

Пассажирам, эвакуированным с круизного лайнера MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса Андес, рекомендуется 42-дневный карантин. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге по завершении первого дня эвакуации судна, которое причалило к Канарским островам.

Он уточнил, что карантин можно проходить как в специализированном медицинском учреждении, так и в домашних условиях. При этом Гебрейесус подчеркнул, что организация лишь предоставляет свои экспертные рекомендации, но не навязывает их.

По его словам, окончательное решение о введении тех или иных мер остается за национальными властями, которые руководствуются собственными протоколами и оценкой эпидемиологических рисков.

Вспышка хантавируса была зафиксирована на круизном лайнере MV Hondius в начале мая. Судно следовало из Аргентины в Кабо-Верде. На его борту находилось около 150 человек, в основном граждане США, Великобритании, Испании и Нидерландов.

Всего на судне инфекция была зафиксирована у 8 человек. По данным ВОЗ, от хантавируса погибли три человека, один заболевший находится в больнице Йоханнесбурга в критическом состоянии.

При этом в ВОЗ сообщили, что в настоящее время нет одобренных вакцин и схем лечения от вируса. Основной мерой борьбы с инфекцией остается своевременная медицинская помощь.

