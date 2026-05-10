10 мая, 13:09

Политика

Путин на грядущей неделе продолжит международные контакты

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин на предстоящей неделе с 11 по 17 апреля проведет серию рабочих мероприятий. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в программе "Вести".

В графике запланированы международные контакты и совещание по экономическим вопросам. Также состоится традиционная оперативная встреча с постоянными членами Совета безопасности России.

Кроме того, состоится обращение главы государства к делегатам X съезда Союза машиностроителей РФ. Съезд пройдет 14 мая в национальном центре "Россия". В Кремле отметили, что у президента запланированы и другие мероприятия, о которых будет сообщено дополнительно.

Ранее у российского лидера состоялась встреча с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым. Гаглоев в числе других иностранных гостей прибыл в российскую столицу на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Помимо президента Южной Осетии, Путин провел встречи со словацким премьером Робертом Фицо, королем Малайзии султаном Ибрагимом, президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, президентом Абхазии Бадрой Гунбой, а также с делегацией Республики Сербской.

