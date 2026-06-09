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09 июня, 16:58

Экономика

В Госдуму внесли законопроект о бренде "Сделано в России"

Фото: Москва 24/Анна Селина

В Госдуму внесли законопроект, закрепляющий использование понятий "Сделано в России" и "Российский бренд" в правовой практике. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

С инициативой выступил замруководителя фракции "Единая Россия" Сергей Морозов. Предложенный им проект определяет порядок и условия использования указанных обозначений.

Отмечается, что такое использование применимо в отношении соответствующих товаров, услуг и прочей продукции без специального разрешения. Это предоставляет бизнесу возможность самостоятельного контроля за соблюдением ими условий использования обозначений.

Под товарами "Сделано в России" понимаются любые товары, страной происхождения которых является РФ. Страна происхождения определяется в соответствии с действующим законодательством.

В свою очередь, обозначение "Российский бренд" разрешается использовать только в отношении товарных знаков и знаков обслуживания, исключительные права на которые принадлежат гражданину РФ или юридическому лицу, не находящемуся под контролем иностранных лиц.

Ожидается, что нововведения позволят сформировать благоприятные условия для экономического развития страны за счет консолидации отечественного предпринимательского сообщества и создания единой платформы для продвижения российских брендов.

Ранее сообщалось, что в рамках проекта "Лето в Москве" на Тверском бульваре пройдут презентации отечественных брендов. Гости смогут познакомиться с продукцией компаний из Москвы и других регионов России – свыше 30 брендов представят свои косметику и аксессуары.

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