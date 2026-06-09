Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 июня, 17:17

Общество
Главная / Новости /

Юрист Багян: оформление дипломной работы не по ГОСТу может привести к отчислению

Юрист назвал ошибки при защите диплома, которые могут привести к отчислению

Фото: ТАСС/Роскосмос Медиа/Алексей Антонов

Защита дипломной работы многим студентам кажется формальностью, однако несоблюдение требований ГОСТа может обернуться отчислением из вуза на завершающем этапе обучения. Об этом в беседе с "Абзацем" рассказал юрист Сергей Багян.

"Студенты часто пренебрегают формальными и общими требованиями к научной работе. К ним относятся оформление не по ГОСТу, ошибки в списке литературы, сносках, нумерации страниц или приложениях. Также серьезной проблемой могут стать недоработки самого текста: несоответствие объема работы или неполное раскрытие темы", – пояснил специалист.

Также негативно на итоговой оценке могут сказаться низкий процент оригинальности текста и отсутствие положительного отзыва научного руководителя. Багян посоветовал студентам внимательно относиться к замечаниям и устранять выявленные недостатки до защиты. По его словам, это поможет избежать проблем на финальном этапе обучения.

Однако даже безупречно подготовленная работа не гарантирует успешной защиты, предупредил юрист. Даже если диплом написан с соблюдением всех формальных требований и является оригинальным, это не компенсирует полного отсутствия у выпускника понимания темы и неспособности дать четкие ответы членам комиссии. Такие пробелы в знаниях могут привести к неудовлетворительной оценке и, как следствие, к отчислению.

Ранее глава Минобрнауки России Валерий Фальков не исключил, что развитие искусственного интеллекта может спровоцировать отказ от письменных дипломных работ. В связи с этим выпускники должны будут сдавать экзамен устно. По мнению министра, такой формат поможет объективно оценить реальные знания и компетенции студента.

Читайте также


образованиеобщество

Почему риск воспаления сухожилия увеличивается на отдыхе?

Причиной недуга становятся чрезмерные нагрузки из-за слишком долгих прогулок на отдыхе

Человек в течение года не занимается спортом, ведет малоактивный образ жизни

Читать
закрыть

Как защитить аккаунт на маркетплейсе от детей?

Каждый член семьи должен иметь собственный девайс с заранее предустановленным детским режимом

Читать
закрыть

Нужно ли вводить мини-отпуска школьников во время учебного года?

Эксперты уточняют: в России подобная практика вполне себе существует

Читать
закрыть

Почему российские компании возвращают бывших сотрудников?

Эксперты уверены: за последние полгода компании оптимизировались

Читать
закрыть

Почему россияне доверяют судьбу ботам-астрологам?

Популярные экспресс-расклады и гороскопы обходятся всего в несколько сотен рублей

Читать
закрыть

Можно ли самостоятельно распознать поддельную брендовую вещь?

Контрафактную продукцию можно определить, например, по запаху

Читать
закрыть

Как изменился турпоток на юг России в связи с атаками БПЛА?

Эксперты уточняют: ситуация с будущими бронированиями пока не изменилась

Читать
закрыть

Что ждет отношения России и Армении после победы партии Пашиняна?

Эксперты уверены: формат отношений РФ и Армении начнет постепенно меняться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика