Юрист Багян: оформление дипломной работы не по ГОСТу может привести к отчислению

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Защита дипломной работы многим студентам кажется формальностью, однако несоблюдение требований ГОСТа может обернуться отчислением из вуза на завершающем этапе обучения. Об этом в беседе с "Абзацем" рассказал юрист Сергей Багян.

"Студенты часто пренебрегают формальными и общими требованиями к научной работе. К ним относятся оформление не по ГОСТу, ошибки в списке литературы, сносках, нумерации страниц или приложениях. Также серьезной проблемой могут стать недоработки самого текста: несоответствие объема работы или неполное раскрытие темы", – пояснил специалист.

Также негативно на итоговой оценке могут сказаться низкий процент оригинальности текста и отсутствие положительного отзыва научного руководителя. Багян посоветовал студентам внимательно относиться к замечаниям и устранять выявленные недостатки до защиты. По его словам, это поможет избежать проблем на финальном этапе обучения.

Однако даже безупречно подготовленная работа не гарантирует успешной защиты, предупредил юрист. Даже если диплом написан с соблюдением всех формальных требований и является оригинальным, это не компенсирует полного отсутствия у выпускника понимания темы и неспособности дать четкие ответы членам комиссии. Такие пробелы в знаниях могут привести к неудовлетворительной оценке и, как следствие, к отчислению.

Ранее глава Минобрнауки России Валерий Фальков не исключил, что развитие искусственного интеллекта может спровоцировать отказ от письменных дипломных работ. В связи с этим выпускники должны будут сдавать экзамен устно. По мнению министра, такой формат поможет объективно оценить реальные знания и компетенции студента.