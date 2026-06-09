Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

В аэропорту Домодедово сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Ограничения, которые ранее действовали в авиагавани, были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Аналогичные меры вводились также в аэропортах Внуково и Шереметьево – авиагавани выпускают самолеты по согласованию с соответствующими органами на фоне опасности из-за беспилотников. При этом аэропорт Жуковский полностью закрыт для приема и выпуска рейсов.

Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов. По последним данным, за минувшие сутки было ликвидировано уже 24 беспилотника, летевших на Москву.