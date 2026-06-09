Собянин: еще один летевший к Москве беспилотник уничтожен силами ПВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Уничтожен еще один беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы, во вторник, 9 июня. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

По словам градоначальника, на месте падения обломков находятся сотрудники экстренных служб.

Атака вражеских дронов на российскую столицу началась накануне, 8 июня. По последним данным, над Московским регионом за это время сбили 22 БПЛА.

В связи с ситуацией аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово принимают и выпускают самолеты со согласованию с соответствующими органами. При этом Жуковский полностью закрыт для приема и выпуска рейсов.