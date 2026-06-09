09 июня, 13:27Мэр Москвы
Собянин сообщил о сбитии 21-го беспилотника, направлявшегося к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы ПВО ликвидировали еще один беспилотник, летевший на российскую столицу во вторник, 9 июня. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.
Он отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Атака вражеских БПЛА на Москву началась 8-го числа. За это время над столичным регионом уничтожили уже 21 беспилотник.
На фоне происходящего в столичных аэропортах Внуково и Шереметьево были введены временные ограничения – авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Те же меры действуют в Домодедово. Аэропорт Жуковский, в свою очередь, полностью закрыт на прием и выпуск воздушных судов.