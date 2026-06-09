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09 июня, 10:46

Мэр Москвы

Собянин сообщил об уничтожении уже 19 летевших на Москву беспилотников

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Еще два беспилотника уничтожено над Москвой во вторник, 9 июня, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Глава города подчеркнул, что в настоящий момент специалисты работают на месте падения обломков.

Атака вражеских БПЛА на столицу России началась 8 июня. За это время над регионом сбито уже 19 дронов.

На этом фоне в районе Внуково и Шереметьево были введены временные ограничения – аэропорты принимают и отправляют рейсы по согласованию. Те же меры действуют в Домодедово. Жуковский, в свою очередь, полностью закрыт на прием и выпуск воздушных судов.

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