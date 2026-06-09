Мэр Москвы сообщил о 16-м уничтоженном беспилотнике, летевшем к столице

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО отразили атаку беспилотника, направлявшегося в сторону Москвы во вторник, 9 июня. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

По словам мэра, на месте падения обломков дрона работают экстренные службы.

Очередная атака БПЛА на столицу началась 8-го числа. В общей сложности за это время было уничтожено уже 16 беспилотников.

На фоне этого аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании. При этом Жуковский закрыт на прием и выпуск самолетов.