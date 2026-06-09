Парки "Россия – Моя история" интегрируют в систему изучения истории регионов

Фото: myhistorypark.ru

Исторические парки "Россия – Моя история" будут встроены в изучение истории регионов в школах. Об этом рассказал директор Ассоциации исторических парков Иван Есин.

Сейчас парки работают практически в 30 российских субъектах. Министерство просвещения включило их в систему как отдельный инструмент.

"Мы уже подробно обсуждали с профильным научно-исследовательским институтом, каким образом исторические парки будут интегрироваться со школьной программой, чтобы помогать школьникам осваивать такие предметы, как история, обществознание, история родного края, литература и другие предметы гуманитарного цикла", – приводит слова Есина ТАСС.

По его словам, у команд исторических парков большой опыт работы с молодежью, а также наработан большой объем материалов по местной истории. Переход в систему Минпросвещения уже дал эффект – выросло число посетителей-школьников и больше интереса стали проявлять педагоги.

Кроме того, у многих парков уже есть сформированные предложения по посещению. Например, был проведен пилотный проект по подготовке к ЕГЭ по истории на базе парков.

"Сами подходы мы будем совершенствовать в течение ближайшего полугодия, чтобы все наши партнеры в регионах <...> получили готовый инструмент, условно, пакетное решение, каким образом использовать возможности исторических парков в образовательной деятельности", – заключил Есин.

Ранее стало известно, что устный экзамен по истории для 9-х классов могут провести в феврале или марте 2028 года. Экзамен станет обязательным и будет проводиться перед основным государственным экзаменом. Нововведение будет форматом допуска к ГИА.

Вводить такую форму проверки знаний для выпускников 11-х классов Рособрнадзор не собирается. При этом история станет превалирующим предметом на ЕГЭ для гуманитарных вузов России в 2027 году.