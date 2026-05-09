Билет "Единый" с символикой Дня Победы выпустили в Москве

В Москве выпустили тематический билет "Единый" с символикой Дня Победы. Он поступил в продажу в метро Москвы, сообщает столичный Дептранс в мессенджере MAX.

"Купить его можно в кассах и автоматах по продаже билетов на станциях метро", – говорится в сообщении.

Ранее Дептранс Москвы выпустил новые тематические карту "Тройка" и билет "Единый". Дизайны посвящены Олимпийскому комитету России. На "Тройке" изображены пиктограммы различных летних и зимних видов спорта, включая прыжки в воду, художественную гимнастику, хоккей и сноуборд.

Парад в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади в Москве. Владимир Путин в ходе торжественного мероприятия поздравил военнослужащих и всех россиян с Днем Победы. Российский лидер отметил, что граждане РФ свято чтят заветы и наследие солдат Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).