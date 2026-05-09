Новости

09 мая, 12:20

Технологии

Мобильный интернет заработал в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Временные ограничения на работу мобильного интернета и СМС в Москве сняты. Об этом сообщила пресс-служба министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

В настоящее время операторы связи занимаются восстановлением доступа абонентов к привычным сервисам. В министерстве пообещали, что с 13:00 все ресурсы будут доступны в полном объеме. На данный момент работает лишь "белый список" сайтов.

Ведомство напомнило, что меры предпринимались в связи с обеспечением безопасности во время празднования Дня Победы. В Минцифры объяснили, что точечные ограничения в российских городах вводятся в случае, если есть угроза безопасности, в том числе, при возникновении опасности со стороны БПЛА.

"Отключения мобильного интернета позволяют снизить точность наведения беспилотников и противостоять атакам", – подчеркнули в министерстве.

Ранее в Минцифры предупреждали, что 9 мая доступ к мобильному интернету, "белому списку" и СМС будет временно ограничен для обеспечения безопасности. Домашний интернет и Wi-Fi при этом продолжит работать в штатном режиме без ограничений.

В Сбере также сообщали, что клиенты могут столкнуться с трудностями при пользовании сервисами банка, а театры и музеи Москвы попросили зрителей распечатывать билеты или сохранять их в смартфоне заранее.

технологиигород

