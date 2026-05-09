09 мая, 11:23

В мире

Парад Победы в Москве стал самым популярным запросом в украинском Google

Фото: ТАСС

Парад в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве стал самым популярным запросом в украинском Google. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

По данным поисковой системы, украинцы массово ищут в интернете информацию о параде, а также поздравления с 9 мая. При этом большинство таких запросов пишутся на русском языке.

В этом году в параде в Москве не принимали участие военная техника и парадные расчеты суворовских, нахимовского училищ и кадетских корпусов. Также им впервые командовал главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ Андрей Мордвичев.

Над Красной площадью, завершая парад, пролетели "Русские витязи" на истребителях Су-30СМ и "Стрижи" на МиГ-29. Замкнули парадный строй штурмовики Су-25, которые раскрасили небо в цвета российского триколора.

Владимир Путин в ходе торжественного мероприятия поздравил военнослужащих и всех россиян с Днем Победы. Российский лидер отметил, что граждане РФ свято чтят заветы и наследие солдат Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), и назвал делом чести для россиян сохранение памяти о ВОВ.

Ко Дню Победы более 200 культурных площадок Москвы подготовили различные активности. Познакомиться с афишей мероприятий ко Дню Победы можно на специальной странице.

В Москве вспомнили организатора парада Павла Артемьева

