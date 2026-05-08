В Роспотребнадзоре заявили, что хантавирус Андес не опасен для россиян

Роспотребнадзор заявил об отсутствии опасности для россиян из-за вспышки хантавируса на круизном лайнере в Атлантике. В ведомстве уточнили, что вариант вируса Андес встречается исключительно в Северной и Южной Америке, где для него есть природные условия.

"Хантавирусы могут вызывать инфекцию у людей в двух клинических формах: в виде геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) и хантавирусного кардиопульмонального синдрома (ХПС). ХПС ограничен только Американским континентом", – пояснили в ведомстве.

На территории России и сопредельных государств тоже есть природные очаги хантавируса, но циркулирующие там серотипы ведут себя иначе. Они вызывают исключительно ГЛПС, которая от человека к человеку не передается. Заразиться можно только при контакте с грызунами. Примечательно, что вероятность мутации этих штаммов до способности передаваться между людьми крайне низкая.

При этом в ведомстве подчеркнули, что держат ситуацию на контроле. Система готова к оперативному выявлению и реагированию в случае завоза хантавирусов, схожих с вариантом Андес. Комплекс необходимых мероприятий уже отработан.

Вспышка хантавируса произошла на круизном лайнере MV Hondius в начале мая. По данным ВОЗ, от инфекции погибли три человека, которые находились на борту. Информация о пострадавших россиянах не поступала.

При этом в настоящее время не существует одобренных вакцин и схем лечения от данного вируса. Главной мерой борьбы остается своевременная медицинская помощь.

