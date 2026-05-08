Собянин сообщил о ликвидации уже 95 беспилотников, летевших на Москву

Ликвидированы еще четыре вражеских беспилотника, которые летели на Москву в пятницу, 8 мая. Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.

На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Всего на данный момент над небом столичного региона нейтрализовано 95 беспилотников.

На фоне угрозы временно не принимает и не выпускает самолеты аэропорт Жуковский. В ограниченном режиме также функционирует Домодедово.

Также в Минобороны России заявили о 1 630 нарушениях режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Обстрелы продолжились, несмотря на объявленное перемирие.