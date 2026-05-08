08 мая, 14:54

Политика

Лавров предупредил Запад о последствиях попыток сорвать празднование Дня Победы

Фото: kremlin.ru

Глава МИД России Сергей Лавров выступил с жестким предупреждением в адрес западных стран, пригрозив им серьезными последствиями в случае любых попыток омрачить празднование 9 Мая. Об этом пишет Life.ru.

"За то, что делают сейчас через Украину возрождающиеся на Западе нацисты, пощады не будет", – сказал министр.

Он подчеркнул, что попытки испортить священную дату продолжаются. Лавров добавил, что и Владимир Путин, а также представители Минобороны и МИД уже высказались по этому поводу.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому будет дан кратный ответ в случае атак ВСУ во время проведения парада Победы в Москве 9 мая. Депутат добавил, что пребывание Зеленского у власти неизбежно ведет к дальнейшей эскалации на Украине, а заключение мирного соглашения для него равносильно политическому концу.

