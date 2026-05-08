Профессор РАН Нестик: тревога позволяет обществу справиться со сложными ситуациями

Тревога – это эволюционно выработанный механизм, который позволяет людям справиться с неожиданными и сложными ситуациями. Об этом в эфире программы "Время науки" на радио КП заявил профессор РАН и доктор психологических наук Тимофей Нестик.

"Когда я слышу беспокойство коллег-социологов по поводу высокой тревожности нашего общества, мне кажется, это объясняется тем, что общество мобилизуется, чтобы ответить на вызов", – сказал эксперт.

При этом более опасным состоянием он счел депрессию, так как она связана с переживанием безнадежности и бессилия.

Ранее главный психиатр Москвы Георгий Костюк рассказал, что тревога и бессонница являются самыми распространенными причинами обращения жителей столицы к психологам и психиатрам. Зачастую тревожные состояния проявляются недомоганиями, болевыми ощущениями, функциональными нарушениями сердца и чувством нехватки воздуха. По мнению эксперта, это связано с более высокими требованиями к качеству жизни.