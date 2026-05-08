08 мая, 14:34

Транспорт

Росавиация отменила запреты на полеты на юг России

Документ о невозможности полетов на юг России отменен. Авиакомпании совместно с Минтрансом РФ и Росавиацией подают обновленные планы полетов на текущие сутки, сообщила пресс-служба федерального агентства.

"Подведомственная Росавиации Госкорпорация по ОрВД готова к обслуживанию рейсов в аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты", – заявили в ведомстве.

При этом отмечается, что на фактическое выполнение рейсов могут повлиять временные ограничения на использование воздушного пространства. На юге России они действуют в аэропортах Владикавказа, Геленджика, Грозного, Краснодара и Сочи.

В связи с трудностями в авиасообщении РЖД предложила пассажирам пользоваться поездами. В пресс-службе компании подчеркнули, что в продаже представлено достаточное количество мест на поезда южного направления.

В частности, на ближайшие даты в сообщении между Москвой и Сочи доступно более 6 400 мест, с Краснодаром – около 9 тысяч мест, с Новороссийском – свыше 4 700, с Минеральными Водами – более 5 500 мест, с Самарой – почти 9 700, а с Саратовом – свыше 7 300 мест.

Тем не менее в компании добавили, что при наличии технических возможностей оперативно будут увеличивать количество вагонов в составах. Также планируется назначить дополнительные поезда в Москву из Адлера, Новороссийска, Минеральных Вод, Астрахани и Волгограда отправлением с 10 мая.

"Вокзалы работают в штатном режиме. Планируем открытие дополнительных кассовых окон, дополнительные посадочные места. При необходимости обеспечим усиление бригадами помощи маломобильным пассажирам и сформируем посадочные бригады", – пояснили в РЖД.

В настоящее время поезда следуют по расписанию, отмен и сбоев в движении нет.

Решение о приостановке рейсов в аэропорты юга России было принято в пятницу, 8 мая. Предполагалось, что ограничения продлятся до 12-го числа. При этом в Росавиации отмечали, что этот срок может быть пересмотрен.

Причиной стало попадание украинских БПЛА в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону, который управляет воздушным движением в регионе.

Рейсы не принимали и не отправляли аэропорты Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты.

Вылета ожидали не менее 14 тысяч пассажиров. В Минтрансе отмечали, что путешественников развезут поездами и автобусами.

транспортрегионы

