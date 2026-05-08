08 мая, 13:55

Город

Систему теплоснабжения Москвы перевели на летний режим работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Систему теплоснабжения Москвы перевели на летний режим работы, сообщил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Завершили отопительный сезон, он прошел штатно, все системы и оборудование функционировали в соответствии с нормативами. <...> По указанию мэра Москвы Сергея Собянина уже приступили к подготовке к новому отопительному сезону", – отметил вице-мэр.

Заммэра также указал, что одним из важных направлений является проведение гидравлических испытаний теплосетей, которые стартуют в мае. Из-за них временно отключают горячее водоснабжение.

Бирюков подчеркнул, что их задача – выявить потенциально ненадежные участки сетей и оперативно их восстановить. Для этого сотрудники ПАО "МОЭК" проведут испытания более 19 тысяч километров тепловых сетей, а к новому отопительному сезону подготовят более 74 тысяч зданий.

Кроме того, он добавил, что в ходе летних профилактических работ проводится перекладка трубопроводов, для этого используются современные технологии. Помимо этого, будут проведены профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, а также обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Ранее в Москве началось отключение отопления в связи с достижением необходимых температурных значений. Специалистам предстоит перекрыть подачу тепла более чем в 74 тысячах зданий, из которых свыше 34 тысяч – жилые. Процесс осуществляется поэтапно: сначала идут промышленные и административные объекты, затем – жилые дома, школы и детские сады, а в самом конце – больницы.

