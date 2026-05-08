08 мая, 12:51

Политика
AP: США не планируют в ближайшее время проводить военную операцию против Кубы

США не планируют в ближайшее время проводить военную операцию против Кубы – СМИ

США в ближайшее время не планируют проводить военную операцию против Кубы, передает Associated Press со ссылкой на источники в американской администрации.

Утверждается, что у Гаваны еще есть время принять предложения Вашингтона. При этом американский президент Дональд Трамп якобы может в любой момент поменять свою точку зрения. Поэтому силовой вариант с повестки дня не снимается, говорится в сообщении СМИ.

До этого Трамп подтвердил планы направить авианосец "Авраам Линкольн" к побережью Кубы сразу после завершения конфликта в Иране. В это же время бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва утверждал, что президент Штатов не планирует вооруженной агрессии или полномасштабного вторжения на остров.

По его словам, американский президент дал понять, что не думает о подобном сценарии. Лула да Силва назвал это важным сигналом, указав, что Куба сама стремится к диалогу и урегулированию, чтобы покончить с многолетней блокадой.

