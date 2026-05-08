Около 14 тыс пассажиров ожидают вылета из аэропортов юга России

Не менее 14 тысяч пассажиров сейчас ожидают вылета из южных аэропортов, которые ранее приостановили работу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

"Всего в южных аэропортах России, приостановивших работу, по предварительной оценке аналитиков АТОР на 10:00 8 мая, задержано и отменено более 80 рейсов", – говорится в сообщении.

В АТОР добавили, что особенно тяжелая ситуация наблюдается в Сочи. Там текущая ситуация накладывается на масштабные сбои в расписании, произошедшие в последние двое суток.

Сразу 13 российских аэропортов приостановили работу из-за попадания украинских беспилотников в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону. Уточняется, что весь персонал находится в безопасности.

В настоящее время Минтранс и Росавиация в оперативном режиме корректируют расписание рейсов. В частности, компании "Аэрофлот", "Россия" и "Победа" изменили расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов.

