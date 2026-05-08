"Ведомости": один из самых известных сенаторов Пушков может покинуть Совфед

Член комитета Совета Федерации (СФ) по конституционному законодательству и государственному строительству, глава комиссии по информполитике и один из самых медийно активных сенаторов Алексей Пушков может покинуть палату парламента после выборов в сентябре 2026 года, сообщают "Ведомости".

По информации СМИ, политик не подавал документы для участия в праймериз "Единой России" по отбору кандидатов в Заксобрание Пермского края, которое он представляет. По данным источника, после выборов пермский парламент, скорее всего, делегирует в СФ другого кандидата.

Например, новым сенатором от Пермского края может стать замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Тимофей Нижегородцев – он участвует в праймериз. На своей текущей должности он работает последние 6 лет и курирует вопросы здравоохранения, социальной сферы, торговли и непроизводственных услуг.

Пушков перешел в Совфед в 2016 году, до этого он работал журналистом и руководил Институтом актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России, а также являлся депутатом Госдумы седьмого созыва от Пермского края. Президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов отметил, что Пушков присутствует в публичной политике, но скорее "предъявляет политику", а не "вырабатывает ее".

В свою очередь, глава "Минченко консалтинга" Евгений Минченко добавил, что Нижегородцев хорошо знает материальную часть государственного управления, а также имеет большой опыт в публичной политике.

"Поэтому, если такое решение будет принято, я думаю, что это пойдет на пользу СФ. Потому что человек порядочный, адекватный, патриотичный и очень профессиональный", – подчеркнул он.

Кроме того, по итогам выборов в Федеральное собрание может войти мэр Ярославля Артем Молчанов. Он принимает участие в праймериз ЕР по отбору кандидатов в депутаты Госдумы, а его кандидатуру публично поддержал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Ранее Владимир Путин призвал жестко пресекать провокации, в том числе из-за рубежа, в преддверии выборов в Госдуму. Он также поручил уделить особое внимание организации голосования в новых и приграничных регионах России. По его словам, важно, чтобы проголосовать смогли и участники СВО. Для этого необходимо создать все условия.

