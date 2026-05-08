Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 мая, 09:29

Политика
Главная / Новости /

"Ведомости": один из самых известных сенаторов Пушков может покинуть Совфед

Один из самых известных сенаторов Пушков может покинуть Совфед – СМИ

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Член комитета Совета Федерации (СФ) по конституционному законодательству и государственному строительству, глава комиссии по информполитике и один из самых медийно активных сенаторов Алексей Пушков может покинуть палату парламента после выборов в сентябре 2026 года, сообщают "Ведомости".

По информации СМИ, политик не подавал документы для участия в праймериз "Единой России" по отбору кандидатов в Заксобрание Пермского края, которое он представляет. По данным источника, после выборов пермский парламент, скорее всего, делегирует в СФ другого кандидата.

Например, новым сенатором от Пермского края может стать замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Тимофей Нижегородцев – он участвует в праймериз. На своей текущей должности он работает последние 6 лет и курирует вопросы здравоохранения, социальной сферы, торговли и непроизводственных услуг.

Пушков перешел в Совфед в 2016 году, до этого он работал журналистом и руководил Институтом актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России, а также являлся депутатом Госдумы седьмого созыва от Пермского края. Президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов отметил, что Пушков присутствует в публичной политике, но скорее "предъявляет политику", а не "вырабатывает ее".

В свою очередь, глава "Минченко консалтинга" Евгений Минченко добавил, что Нижегородцев хорошо знает материальную часть государственного управления, а также имеет большой опыт в публичной политике.

"Поэтому, если такое решение будет принято, я думаю, что это пойдет на пользу СФ. Потому что человек порядочный, адекватный, патриотичный и очень профессиональный", – подчеркнул он.

Кроме того, по итогам выборов в Федеральное собрание может войти мэр Ярославля Артем Молчанов. Он принимает участие в праймериз ЕР по отбору кандидатов в депутаты Госдумы, а его кандидатуру публично поддержал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Ранее Владимир Путин призвал жестко пресекать провокации, в том числе из-за рубежа, в преддверии выборов в Госдуму. Он также поручил уделить особое внимание организации голосования в новых и приграничных регионах России. По его словам, важно, чтобы проголосовать смогли и участники СВО. Для этого необходимо создать все условия.

Читайте также


политика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика