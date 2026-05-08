08 мая, 09:02
Во Внуково сняли временные ограничения
В аэропорту Внуково сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Отмечается, что данные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ограничения вводились на фоне атаки беспилотников. Сергей Собянин ранее сообщил уже о 88-м уничтоженном беспилотнике, летевшем к Москве.
Некоторое время авиагавань принимала и отправляла самолеты по согласованию с соответствующими органами.
В целях безопасности столичный аэропорт Домодедово также ввел временные ограничения на работу. Воздушная гавань функционирует в ограниченном режиме – рейсы тоже выполняются по согласованию с соответствующими органами.