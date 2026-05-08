Собянин: уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву

Перехвачен и сбит еще один дрон, летевший на Москву в ночь на пятницу, 8 мая. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Глава города подчеркнул, что на месте падения фрагментов работают специалисты экстренных служб.

Всего с 7 мая уничтожено 87 дронов. В целях безопасности столичный аэропорт Домодедово ввел временные ограничения на работу. Воздушная гавань функционирует в ограниченном режиме – рейсы выполняются по согласованию с соответствующими органами.

Ранее в Чебоксарах 40 домов получили повреждения в результате атаки со стороны Украины. Также из-за ударов пострадали 35 человек, двое погибли.