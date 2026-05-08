Минкультуры РФ восстановило почти 30 объектов культурного наследия за 2025 год

По итогам 2025 года министерство культуры РФ восстановило 29 объектов культурного наследия (ОКН). Об этом в интервью газете "Ведомости" сообщила глава ведомства Ольга Любимова.

По ее словам, еще 55 памятников были законсервированы на территории 24 субъектов. В 2026 году в планах министерства значится восстановление еще 25 объектов.

Любимова напомнила о запуске программы, направленной на привлечение частных инвестиций в эту сферу. Согласно ожиданиям ведомства, первые результаты этого механизма появятся уже в 2028 году.

Министр пояснила, что суть программы заключается в предоставлении приобретателю ОКН льготного кредита на ремонтно-реставрационные работы. Ключевым условием при этом является сохранение исторического облика здания без нарушений.

Ранее в Москве отремонтировали 154 дома на местах исторических городских валов. Работы проводились в рамках реализации программы капитального ремонта. При этом специалисты применяли для этого новейшие технологии и материалы.