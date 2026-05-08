Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 мая, 02:56

Политика

Трамп пригрозил Ирану новыми ударами, если тот не согласится на сделку

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные нанесут еще более сильные удары по Ирану, если Тегеран в ближайшее время не подпишет соглашение с Вашингтоном. Об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.

"Мы снова ударили по ним сегодня, и мы ударим по ним намного сильнее и жестче, если они быстро не подпишут сделку", – подчеркнул он.

Также в интервью журналистке телеканала ABC News Трамп сообщил, что режим прекращения огня между США и Ираном продолжается, несмотря на новые американские удары по иранским объектам. Президент охарактеризовал действия военных как "легкий тычок".

Ранее США нанесли серию ракетных ударов по объектам на юге Ирана. В ответ на это иранская сторона атаковала американские эсминцы. Как сообщало агентство Tasnim, корабли, получив повреждения, отошли в сторону Оманского залива.

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика