Сняты временные ограничения в аэропорту Внуково

Временные ограничения на работу сняты в аэропорту Внуково. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. Сейчас воздушная гавань возобновила прием и выпуск самолетов.

Аэропорт прекращал работу на фоне сообщений о ликвидации дронов, летевших в сторону Москвы ночью 8 мая. По последним данным, всего было ликвидировано 20 БПЛА. С 7 мая – 81 дрон.

При этом ограничения продолжают действовать в столичном аэропорту Домодедово. Авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.