Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 мая, 17:55

Политика

Дмитриев раскритиковал отношение к зараженным хантавирусом на лайнере MV Hondius

Фото: ТАСС/АР/Misper Apawu

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев раскритиковал небрежность в отношении зараженных хантавирусом на круизном лайнере MV Hondius.

"Меня удивляет, что вместо того, чтобы отправить всех пассажиров корабля <…> без какого-либо карантина, чтобы они заразили других по пути домой, организаторы "Пандемии 2.0" не устроили массовые мероприятия, на которых все пассажиры могли бы поделиться опытом и заразить еще больше людей", – написал он в соцсети X.

При этом агентство Europa Press сообщило, что пассажиров, предположительно, начнут эвакуировать с 11 мая.

Вспышка хантавируса произошла на круизном лайнере MV Hondius. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от инфекции погибли 3 человека, которые находились на борту. При этом информация о пострадавших россиянах не поступала.

В ВОЗ считают, что причиной вспышки мог стать вирус Андес, считающийся одной из наиболее опасных разновидностей хантавирусов. Он может передаваться от человека к человеку, летальность при заражении – около 40%.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что новые случаи заражения хантавирусом еще могут быть выявлены с учетом длительности инкубационного периода. Однако риска для населения Канарских островов в связи с прибытием лайнера нет, так как пассажиры будут находиться в изоляции.

Инфекционист Викулов оценил вероятность вспышки хантавируса в России

Читайте также


политикаобщество

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика