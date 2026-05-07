Дмитриев раскритиковал отношение к зараженным хантавирусом на лайнере MV Hondius

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев раскритиковал небрежность в отношении зараженных хантавирусом на круизном лайнере MV Hondius.

"Меня удивляет, что вместо того, чтобы отправить всех пассажиров корабля <…> без какого-либо карантина, чтобы они заразили других по пути домой, организаторы "Пандемии 2.0" не устроили массовые мероприятия, на которых все пассажиры могли бы поделиться опытом и заразить еще больше людей", – написал он в соцсети X.

При этом агентство Europa Press сообщило, что пассажиров, предположительно, начнут эвакуировать с 11 мая.

Вспышка хантавируса произошла на круизном лайнере MV Hondius. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от инфекции погибли 3 человека, которые находились на борту. При этом информация о пострадавших россиянах не поступала.

В ВОЗ считают, что причиной вспышки мог стать вирус Андес, считающийся одной из наиболее опасных разновидностей хантавирусов. Он может передаваться от человека к человеку, летальность при заражении – около 40%.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что новые случаи заражения хантавирусом еще могут быть выявлены с учетом длительности инкубационного периода. Однако риска для населения Канарских островов в связи с прибытием лайнера нет, так как пассажиры будут находиться в изоляции.