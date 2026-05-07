07 мая, 16:30Мэр Москвы
Собянин сообщил об уничтожении уже 48 летевших на Москву беспилотников
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Отражена атака еще пяти беспилотников, летевших в сторону Москвы в четверг, 7 мая. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.
На месте падения фрагментов БПЛА работают экстренные службы.
Таким образом, с начала суток на подлете к столице сбито уже 48 дронов. Первые беспилотники были перехвачены примерно в 03:19.
В связи с этим столичные авиагавани Внуково, Шереметьево и Домодедово вводили временные ограничения на полеты. Сейчас аэропорты, за исключением Внуково, вновь работают штатно.