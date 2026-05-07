Собянин сообщил об уничтожении уже 48 летевших на Москву беспилотников

Отражена атака еще пяти беспилотников, летевших в сторону Москвы в четверг, 7 мая. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

На месте падения фрагментов БПЛА работают экстренные службы.

Таким образом, с начала суток на подлете к столице сбито уже 48 дронов. Первые беспилотники были перехвачены примерно в 03:19.

В связи с этим столичные авиагавани Внуково, Шереметьево и Домодедово вводили временные ограничения на полеты. Сейчас аэропорты, за исключением Внуково, вновь работают штатно.

