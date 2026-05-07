07 мая, 14:08

Infobae: рекордная вспышка хантавируса зафиксирована в Аргентине

Рекордная за 10 лет вспышка хантавируса зарегистрирована в Аргентине. Об этом сообщает новостной портал Infobae со ссылкой на местный Минздрав.

В частности, в текущем эпидсезоне подтвержден уже 101 случай заболевания.

В мае этого года вспышка хантавируса произошла на круизном лайнере MV Hondius. Несколько недель назад корабль вышел из Аргентины и отправился на Канарские острова. Также судно останавливалось у островов в Атлантике.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от инфекции погибли 3 человека, которые находились на борту. При этом информация о пострадавших россиянах не поступала.

В ВОЗ считают, что причиной вспышки мог стать вирус Андес, считающийся одной из наиболее опасных разновидностей хантавирусов. Он может передаваться от человека к человеку, летальность при заражении – около 40%.

При этом, как указали во всемирной организации, распространение инфекции на лайнере не похоже на начальные этапы пандемии COVID-19.

150 человек оказались на борту лайнера из Аргентины, где произошла вспышка хантавируса

