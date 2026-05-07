Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 мая, 12:39

Транспорт

"АвтоВАЗ" оформил патент на образец кроссовера T-134

Фото: lada.ru

Российская компания "АвтоВАЗ" оформила патент на промышленный образец кроссовера Т-134, который раньше публично не демонстрировался. Изображения модели появились в открытой базе Федерального института промышленной собственности, сообщает газета "Известия".

Заявка на патент была подана в декабре 2025 года, однако регистрацию она прошла в начале мая 2026-го. Патентообладателем указан "АвтоВАЗ", а авторами дизайна – Степан Суслаев, Яна Ильина, Ярослав Житлов, Ольга Денисова и Ежен Аккерманн.

Один из телеграм-каналов, специализирующихся на новостях автомобильной индустрии, указал, что новый кроссовер является несостоявшейся "Нивой-3", которую планируют перевести на российскую компонентную базу.

Уточняется, что новое поколение Lada Niva создавалось при сотрудничестве "АвтоВАЗа" с автоконцерном Renault на базе платформы CMF-B-LS от Renault-Nissan. Обозначение Т-134 должно вызывать ассоциации с танком Т-34 и авиалайнером Ту-134.

Ранее "АвтоВАЗ" приступил к разработке подключаемого гибридного автомобиля на базе кроссовера Lada Azimut. Пилотный образец будет готов в третьем квартале этого года. Машина станет полноприводной, рассказал президент компании Максим Соколов.

"Мослекторий": Николай Чеканов – о создании народного автомобиля

Читайте также


бизнестранспортавто

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика