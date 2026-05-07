Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 мая, 11:36

Политика

Захарова назвала истеричной реакцию Украины на инициативу России о перемирии

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Инициатива России о перемирии в День Победы, поддержанная президентом США Дональдом Трампом, вызвала нервную и истеричную реакцию на Украине. Об этом на брифинге заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Дипломат отметила, что объявление украинским лидером Владимиром Зеленским перемирия с 5 на 6 мая было продиктовано попыткой перебить инициативу Москвы, а также тяжелейшим положением ВСУ на фронте.

"Киевскому режиму крайне нужна передышка для их перегруппировки и подготовки к продолжению боевых действий и террористических актов", – сказала Захарова.

Она добавила, что Зеленский угрозами параду Победы ясно дал понять, что ему плевать на память о борцах с нацистами, в том числе и в своей семье. Среди тех людей, на которых ему все равно, были украинцы, русские, белорусы, евреи, армяне, азербайджанцы, грузины, казахи, киргизы, молдаване, узбеки, таджики, туркмены и другие представители различных народов бывшего Советского Союза, перечислила Захарова.

"В этом "Бессмертном полку" значится и его дед, дед Зеленского, кавалер двух орденов Красной Звезды", – подчеркнула представитель МИД РФ.

По решению Владимира Путина в зоне СВО объявлено праздничное перемирие, которое продлится 8 и 9 мая. В Минобороны РФ предупредили, что российская армия нанесет массированный ракетный удар по Киеву, если Украина попытается сорвать празднование Дня Победы.

Минобороны РФ пригрозило Киеву ответным ударом при попытке сорвать День Победы

Читайте также


политика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика