Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 мая, 10:18

Происшествия

В Латвии заявили о падении беспилотника на территорию нефтебазы

Фото: depositphotos/phodopus​

На территории нефтебазы в городе Резекне в восточной Латвии разбился БПЛА, сообщает портал Delfi со ссылкой на государственную пожарно-спасательную службу.

Согласно информации ведомства, инцидент произошел в 03:30 по московскому времени. Были повреждены четыре резервуара, в которых в тот момент не было нефтепродуктов.

В настоящий момент на месте работают оперативные службы, а латвийская полиция возбудила уголовное дело.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс указал на то, что, по предварительным данным, в республику могли залететь дроны, которые были направлены со стороны Украины в Россию, однако эти предположения нужно подтвердить.

Ранее Министерство иностранных дел (МИД) Латвии выразило протест России из-за беспилотника ВСУ. По данным СМИ, латвийские дипломаты вручили ноту временному поверенному в делах России в Риге. При этом они утверждали, что упавший дрон якобы прилетел с российской территории.

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика