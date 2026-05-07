В Латвии заявили о падении беспилотника на территорию нефтебазы

На территории нефтебазы в городе Резекне в восточной Латвии разбился БПЛА, сообщает портал Delfi со ссылкой на государственную пожарно-спасательную службу.

Согласно информации ведомства, инцидент произошел в 03:30 по московскому времени. Были повреждены четыре резервуара, в которых в тот момент не было нефтепродуктов.

В настоящий момент на месте работают оперативные службы, а латвийская полиция возбудила уголовное дело.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс указал на то, что, по предварительным данным, в республику могли залететь дроны, которые были направлены со стороны Украины в Россию, однако эти предположения нужно подтвердить.

Ранее Министерство иностранных дел (МИД) Латвии выразило протест России из-за беспилотника ВСУ. По данным СМИ, латвийские дипломаты вручили ноту временному поверенному в делах России в Риге. При этом они утверждали, что упавший дрон якобы прилетел с российской территории.

