Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 мая, 09:04

Технологии

Минцифры РФ заявило о доступности мобильного интернета в Москве 7–8 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Мобильный интернет и связь остаются доступными в Москве 7–8 мая. В настоящее время планов по отключению и ограничению нет, заявили в Минцифры РФ.

При этом в министерстве подчеркнули, что в случае возникновения непосредственных угроз безопасности могут вводиться оперативные ограничения. Кроме того, доступ к мобильному интернету, "белому списку" и СМС будет временно ограничен 9 мая для обеспечения безопасности.

"Отдельно обращаем внимание, что домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме без ограничений", – говорится в сообщении.

Операторы связи заранее предупредили москвичей о возможных ограничениях в работе мобильного интернета и СМС из-за подготовки и проведения праздничных мероприятий в честь 9 Мая. Уточнялось, что это связано с мерами безопасности.

Жители Москвы жаловались на сбои в работе Сети и невозможность отправить СМС утром 5 мая. Причем утверждалось, что загружать не удавалось и сайты из "белого списка".

Минцифры РФ тогда заявило, что оперативно связывается с правоохранителями и спецслужбами для запуска в столице ресурсов из перечня. Спустя несколько часов временные блокировки были завершены.

Минцифры РФ сообщило об отсутствии планов ограничивать интернет 7 и 8 мая в столице

Читайте также


технологиигород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика