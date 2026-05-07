Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 мая, 05:39

Мэр Москвы

Собянин: еще пять направлявшихся к Москве БПЛА уничтожено

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО Минобороны перехватили и сбили еще пять БПЛА, летевших на Москву в ночь на четверг, 7 мая. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Мэр подчеркнул, что на месте падения фрагментов работают специалисты экстренных служб.

Ранее Собянин сообщил о ликвидации трех дронов, летевших в сторону столицы. К месту падения обломков также выезжали сотрудники экстренных служб.

В связи с появлением информации об отражении атаки БПЛА аэропорты Внуково и Шереметьево ввели временные ограничения. В Росавиации пояснили, что данные меры продиктованы необходимостью гарантировать безопасность гражданской авиации.

Читайте также


мэр Москвыпроисшествиягород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика