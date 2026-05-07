Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 мая, 00:45

Политика
Главная / Новости /

Bloomberg: Уиткофф может провести встречу с Умеровым на этой неделе

Уиткофф может провести встречу с Умеровым на этой неделе

Фото: ТАСС/AP/Alex Brandon

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров может на этой неделе провести переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Предполагаемое место встречи – Майами, штат Флорида. Информация о встрече появилась на фоне сообщений о заграничной командировке Умерова, так как 6 мая депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что секретарь СНБО не явился на заседание временной следственной комиссии делу бизнесмена Тимура Миндича именно по этой причине.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется на продолжение визитов Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию для решения вопросов по украинскому урегулированию.

При этом Песков отметил, что на данный момент неизвестно, когда именно такая поездка состоится вновь. По его словам, как только будет определено время и место, пресс-служба Кремля сразу сообщит.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика