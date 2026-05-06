06 мая, 16:49

Политика

Король Малайзии султан Ибрагим прилетел в Россию

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим прибыл в Россию. Его самолет приземлился в московском аэропорту, передает РИА Новости.

Утром 6 мая малазийское государственное информагентство Bernama сообщило, что монарх отправился в Россию в преддверии Дня Победы по приглашению Владимира Путина. Самолет вылетел в 08:00 по местному времени (03:00 по московскому. – Прим. ред.).

Последний раз король Малайзии был в России в конце января. Тогда он посетил страну с частным визитом, в ходе которого побывал в "Эрмитаже". С экспонатами его ознакомили российский президент и гендиректор музея Михаил Пиотровский.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также примет участие в праздновании Дня Победы в Москве. Он уточнил, что планирует встретиться с Путиным 9 мая.

При этом в Кремле пояснили, что в праздник у российского лидера ожидается напряженный день с двусторонними встречами.

