06 мая, 16:35

Общество
Юрист Хаминский: крупные свадебные подарки от неродственников облагаются налогом

Фото: 123RF.com/mikkiorso

Крупные свадебные подарки от людей, не являющихся членами семьи или близкими родственниками, облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом в беседе с RT рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

К таким презентам эксперт отнес недвижимость, транспортные средства, акции, доли и паи.

"Кроме того, если суммарная стоимость подарков, выданных к определенным событиям, например к свадьбе, работодателем работнику, превышает 4 тысячи рублей, работодатель должен удержать налог с суммы, превышающей этот лимит", – добавил он.

Однако если речь идет о дарах от членов семьи или близких родственников, то они освобождаются от уплаты НДФЛ. В их число входят супруги, родители, дети, дедушки, бабушки, внуки, а также полнородные и неполнородные братья и сестры, заключил Хаминский.

Ранее эксперт Ольга Дайнеко опровергла налогообложение бонусов или денежных средств, полученных в рамках банковских программ лояльности (кешбэк). С юридической точки зрения такие бонусы рассматриваются как скидка на приобретаемые товары или услуги, а не как экономическая выгода.

При этом в ряде случаев кешбэк действительно нельзя отнести к программе лояльности. Например, получение систематических бонусов в размере около 40 тысяч рублей каждый месяц может говорить о том, что это не скидка, а иной доход, добавила она.

